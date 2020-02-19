صندوق النقد: كورونا يهدد نمو الاقتصاد العالمي

2020/02/19 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر صندوق النقد الدولي، من أعاقة النمو الاقتصادي في الصين بسبب فايروس كورونا، لافتا إلى ان انتشاره الى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا لكنه "بالغ الهشاشة" للاقتصاد العالمي في 2020.

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