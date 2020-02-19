بغداد تتخذ قراراً جديداً بشأن مركبات تحمل لوحات إقليم كوردستان

2020/02/19 | 23:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في بغداد، يوم الأربعاء، عن صدور قرار جديد بشأن المركبات التي تحمل لوحات محافظات إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، أن "هناك بعض المشاكل حول إجراءات تغريم المركبات التي تحمل لوحات محافظات الإقليم، التي تتضمن حجز المركبة لحين استحصال مبلغ الغرامة وإطلاق سراح المركبة ونفس الحالة للمركبات التي تحمل لوحات المحافظات وإجراءات تغريمها عند تجوالها في محافظات الإقليم".

وأضافت أن "هذا الموضوع حظي بمناقشات بعد تشكيل لجنة في الزيارة الأخيرة إلى اربيل "، مبينة أنه "اعتباراً من هذا اليوم تقرر محاسبة المركبات بقرار حكم ويدفع حسب المحافظة المسجلة بها سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى، حيث لن نضطر الى حجز المركبة لحين دفع الغرامة سواء في الإقليم أو محافظات الوسط والجنوب".

ولفتت الى أن "هذا الاجراء تم اتخاذه لأن البعض بدأ بارتكاب المخالفات لاعتقاده أنه لن يتم ضبطه، ولن يتم محاسبته، إضافة الى ضمان عدم تعرض المخالف إلى تأخير في حال ارتكب مخالفته".

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