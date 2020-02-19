تحالف القوى يستبعد مثنى السامرائي

2020/02/19 | 23:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت الهيئة العامة لتحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور كامل أعضائها، اليوم ١٩ شباط ٢٠٢٠، وأقرت النظام الداخلي للتحالف، وانتخبت أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الهيئة التنفيذية للتحالف.وناقش المجتمعون […]

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