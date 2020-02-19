2020/02/19 | 23:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية المتابعة توضح: الكتاب المتداول ليس قرار مجلس وزراء بل مذكرة تتضمن عدة نقاط وتجيب عهنا ولا يوجد اي قرار او قانون يسمح بتعيين اولاد المتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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