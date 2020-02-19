الرئيس المُكلّف يدعو البرلمان إلى منح الثقة لحكومته

2020/02/19 | 23:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

دعَا رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مساء أمس الأربعاء، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط، لافتاً إلى أن التشكيلة الوزارية اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان، وبينما حذر من انه «اذا تراجعت وتيرة التظاهرات، فستعود بأي وقت بشكل اقوى مما شهدناه»، أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي البرلمان أنه لن يستمر في مسؤولياته بعد تاريخ الثاني من اذار المقبل.

وقال علاوي مخاطباً العراقيين، في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته «الصباح»: إنّ «معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود من دون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية»، داعياً مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى «عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط»، وتمنى «من النواب الكرام ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله وألا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل

المصالح».

وقال رئيس الحكومة المكلف: «واسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي..



فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر التحقيق بشأن كل ما وقع في ساحات التظاهر».

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