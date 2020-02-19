ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة

2020/02/19 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفَ البنك المركزي عن ارتفاع في احتياطي البلاد من العملة الصعبة خلال العام الماضي، بنسبة اكثر من 5 بالمئة مقارنة بالعام 2018، مع نمو في المحافظ الاستثمارية وشرائح الذهب، وهو الامر الذي اكدته اللجنة المالية النيابية التي حذرت في الوقت نفسه من اللجوء الى هذا الاحتياطي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ»الصباح»: إنّ «العملة الصعبة في البنك المركزي شهدت ارتفاعا على الرغم من تأثير التظاهرات والحوادث التي حصلت مؤخرا في حجم الاستثمارات الاجنبية الموجودة في البلد، كما اثرت تلك الاحداث بشكل مباشر في اقتصاد البلد» .

من جانبه افاد مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريح لـ»الصباح»، بان «بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الاجنبية اظهرت اداء ايجابيا في العام الماضي مقارنة بعام 2018، اذ نمت هذه الاحتياطيات بنسبة 5.52 بالمئة نتيجة زيادة شهدتها مشتريات البنك المركزي من الدولار الاميركي.

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