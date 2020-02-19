مساعٍ لتصدير التمور إلى دول العالم

2020/02/19 | 23:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سها الشيخلي

أكدَ المستشار في وزارة الزراعة د.



مهدي ضمد القيسي ان “عملية تصدير التمور في طور المباحثات، ولا سيما ان للوزارة تعاونا مسبقا مع استراليا».

وأضاف القيسي لـ”الصباح” ان “التمور العراقية تتمتع بمواصفات عالية الجودة ومرغوبة في عدد من دول العالم، الا ان العملية التسويقية لمنتج التمور ليست بالمستوى المطلوب، وانها بحاجة الى جهود كبيرة لانجاحها، ليكون لها رواج في الاسواق المحلية والعالمية».

واشار المستشار الى ان “العملية الزراعية التصنيعية تحتاج الى جهود كبيرة لتطويرها، وذلك من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي، او تأسيس شركات تابعة للقطاع الخاص متخصصة بمجال انتاج وتسويق التمور».

وبين ان سبب “رواج اي منتج في الاسواق هو تمتعه بعملية تسويقية ناجحة تعرف الجمهور بالمنتج، وان عملية تسويق التمور العراقية تقع على عاتق الجهات المعنية بالامر من خلال وسائل الاعلام، بالاضافة الى دعم الحملات الترويجية التي يقوم بها الافراد على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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