مقررة البرلمان : علاوي ارسل كتاب لعقد الجلسة والى الان لا توجد مبادرة من الحلبوسي

2020/02/19 | 23:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أرسسل كتاباً رسمياً للمجلس من أجل عقد جلسة يوم الاثنين، كاشفة عن موقف البرلمان من الجلسة.

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