إيران.. تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في قم و تعطيل الدراسة بالجامعات و المدارس

2020/02/19 | 23:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]سجلت مدينة قم الايرانية، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد ان سجلت حالتين صباح اليوم الاربعاء، قبل ان يتوفيان، ليصبح العدد بالمجمل 8 حالات.

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