الصحة العالمية تعلن تماثل مواطن اجنبي للشفاء بعد إصابته بـ”كورونا” في مصر

2020/02/19 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن “المواطن الأجنبي حامل فيروس “كورونا” في مصر أخذ يتماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس”.وكشفت مصر يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” القاتل في البلاد، لدى شخص أجنبي.وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه “تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت […]

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