2020/02/19 | 23:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعطيل جميع المدارس والجامعات، في مدينة قم بإيران غدا الخميس، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم متأثرين بالمرض.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم الإيرانية لمنع انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم الإيرانية لمنع انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).