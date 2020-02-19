2020/02/19 | 23:48 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب لم يستجب لدعوة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب لم يستجب لدعوة علاوي) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب لم يستجب لدعوة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).