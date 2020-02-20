ياسين المصري - إعتذار المشايخ عن فتاويهم المدمِّرة!

2020/02/20 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري أثناء المرض الأخير لنبي الأسلمة وهو طريحًا على فراش الموت ، بدأت تظهر إرهاصات الآراء الشاذة من لدن بعض صحابته تحت تعريشة بني ساعدة، وذلك كآراء شخصية لمن زعم منهم آنذاك بأحقيته في خلافته، متحججًا إمَّا بقرابته للنبي ( من أهل البيت) وإمَّا لأولوية استسلامه له ولعقيدته … أو لحجج أخرى مختلقة، ورفعوا السيوف على بعضهم البعض، وكادوا يقتلون بعضهم بعضًا.ولم يكن للدين أي دخل في هذا الصراع، الذي استمر على ح......

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