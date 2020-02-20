2020/02/20 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ياسين_المصري أثناء المرض الأخير لنبي الأسلمة وهو طريحًا على فراش الموت ، بدأت تظهر إرهاصات الآراء الشاذة من لدن بعض صحابته تحت تعريشة بني ساعدة، وذلك كآراء شخصية لمن زعم منهم آنذاك بأحقيته في خلافته، متحججًا إمَّا بقرابته للنبي ( من أهل البيت) وإمَّا لأولوية استسلامه له ولعقيدته … أو لحجج أخرى مختلقة، ورفعوا السيوف على بعضهم البعض، وكادوا يقتلون بعضهم بعضًا.
ولم يكن للدين أي دخل في هذا الصراع، الذي استمر على ح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين المصري - إعتذار المشايخ عن فتاويهم المدمِّرة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولم يكن للدين أي دخل في هذا الصراع، الذي استمر على ح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين المصري - إعتذار المشايخ عن فتاويهم المدمِّرة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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