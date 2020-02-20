علي طه - الحراك الشعبي ضد السلطة.. دواعيه وآلياته

2020/02/20 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_طه لا تكون الحركات الشعبية شعبية بالمعنى الخاص إن لم تكن سياسية، فهي تتحول طبيعيا بحسب رد الفعل من قبل السلطة، من تظاهرات مطلبية الى احتجاجات تذمرية الى انتفاضة فرضية، ويتناسب ذلك مع رتم الزخم الشعبي..كل مرحلة يتناسب فيها المطلب مع الزخم الشعبي تناسبا طرديا بفعل العناد السلطوي، سيما سلطة ذات بنية مغلقة ومفصومة طبقيا عن واقع الشعب كسلطتنا بعمليتها السياسية التي يشهد القاصي والداني على فسادها..

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