"كورونا" يعطل مدارس وجامعات قم الإيرانية بعد وفاة شخصين

2020/02/20 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعطيل جميع المدارس والجامعات، في مدينة قم بإيران، غدا الخميس، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين يوم الأربعاء متأثرين بالمرض.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

وكان رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مدينة قم وسط إيران، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأكد جهانبور أنه "خلال اليومين الماضيين شاهدنا أفرادا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في مدينة قم، وبعدها تحركت الفرق الخاصة وفرق التدخل السريع إلى مدينة قم، ووفقاً للبروتوكول تم عزل الحالات المشكوك بأمرها وتم أخذ عينات منهم للتحليل، وأثبتت نتائج التحاليل أن حالتين من الحالات التي تم فحصها ثبتت إصابتهما بالفيروس.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من قرار اتخدته الداخلية العراقية بإلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين الراغبين بدخول العراق لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يثير مخاوف من احتمال دخول الفيروس إلى البلاد.

كما اتخذت إيران خطوة مماثلة.



وقالت السفارة الإيرانية لدى بغداد إن العراقيين بإمكانهم دخول إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

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