الصحة الكوردستانية تتحدث عن

2020/02/20 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ما ردده موقع NRT بشأن تشديد الاجراءات على القادمين من ايران بعد ظهور حالات من الاصابة بفيروس الكورونا ووفاة شخصين بسببه.

وجاء في بيان توضيحي للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بعد نشر خبر من مصدر غير حقيقي وبعيد عن الصحة في اجهزة اعلام NRT زعمت بأن الوزارة اتخذت اجراءات أشد بحق الاشخاص القادمين من ايران، ولتوضيح الامر للرأي العام تؤكد انه لم تجر اي تغييرات على الاجراءات المتخذة سابقاً بحق السائحين والمسافرين الايرانيين بشأن فيروس كورونا الجديد.

واضاف البيان انه عدا الاشخاص العائدين من الصين والذين يتم عزلهم لمدة 14 يوماً، لن يتم منع اي شخص من دخول الاقليم، داعياً الى الابتعاد عن نشر الاخبار الكاذبة والمضللة والبعيدة عن المصادر الحقيقية، حسب قول البيان.

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