الرئيس الجزائري يأمر بفصل وترحيل مدير شركة “أوريدو”

2020/02/20 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة ” أوريدو” نيقولاي بيكرز وترحيله، باعتباره شخصا “غير مرغوب فيه”، على خلفية إصرار الشركة تسريح 900 من موظفيها المحليين.وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال “أوريدو”، اشتكوا فيها، من قيام الإدارة بطرد قرابة ألف موظف جزائري من […]

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