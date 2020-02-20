2020/02/20 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر حكومية يمنية، امس الاربعاء، أن “ستة جنود موالين لحكومة هادي قتلوا، جراء انفجار لغم أرضي على طريق موكب وزير الدفاع في حكومة عبدربة ومنصور هادي المدعومة من السعودية محمد علي المقدشي”.وقال مسؤولان في حكومة هادي، لوكالة “رويترز”، إن “ستة جنود قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: مقتل 6 جنود موالين لحكومة هادي في محاولة لاغتيال وزير دفاعه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن: مقتل 6 جنود موالين لحكومة هادي في محاولة لاغتيال وزير دفاعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).