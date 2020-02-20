بالوثيقة.. هيئة الاعلام والاتصالات توجه انذار لقناة اسيا بشأن احد برامجها

2020/02/20 | 00:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت هيئة الاعلام والاتصالات انذار الى قناة اسيا الفضائية وذلك بشأن موضوع (سماسرة الدعارة في الجامعات) تناولته في برنامج بانوراما يوم امس.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس"، انه نظرا لما ورد من مخالفة وقيامكم باساءة صريحة الى الجامعات والتشهير بهم تقرر انذاركم بضرورة الالتزام بما يلي:

١- ازالة المادة المخالفة التي تم بثها بخصوص الموضوع من قناتكم ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لكم، وعدم تكرار بث المادة باي وقت لاحق.

٢- تقديم اعتذار رسمي من خلال شاشتكم الى وزارة التعليم العالي وطلبة الجامعات العراقية كون ان المادة تضمنت اساءة وتشهير صريح بالطبقة الطلابية العراقية.

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