2020/02/20 | 00:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة نشر ناشطون صورا لتشييع "سرايا السلام " ،نجل "ابو درع" القيادي في الجيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، والذي ارتبط اسمه بالحرب الطائفية التي شهدها العراق عام 2006 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا "الصدر" تشيّع جثمان نجل "ابو درع ") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا "الصدر" تشيّع جثمان نجل "ابو درع ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).