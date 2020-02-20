التعليم الروسية توصي جامعاتها بتدريس الطلاب الصينيين “عن بعد”

2020/02/20 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، أمس الاربعاء، كافة الجامعات الوطنية بمواصلة تدريس طلابها الصينيين “عن بعد” بعد انتهاء عطلتهم الدراسية.وجاء في بلاغ الوزارة، انه “يجب على مدراء ورؤساء المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، مواصلة تعليم الطلاب الصينيين المتواجدين في بلادهم للعطلة عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني”.في وقت سابق، […]

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