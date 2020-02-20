بالوثيقة.. هيأة الإعلام والاتصالات توجه انذارا لإحدى القنوات العراقية

2020/02/20 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت هيأة الاعلام والاتصالات، الاربعاء، انذارا الى احدى القنوات الفضائية العراقية.

وقالت الهيأة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "نظرا لما ورد في برنامج لقناتكم (اسيا) من مخالفة وقيامكم باساءة صريحة الى الجامعات والتشهير بهم تقرر انذاركم بضرورة الالتزام بما يلي: ازالة المادة المخالفة التي تم بثها بخصوص الموضوع من قناتكم ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لكم، وعدم تكرار بث المادة باي وقت لاحق".

وتضيف الوثيقة، "يجب تقديم اعتذار رسمي من خلال شاشتكم الى وزارة التعليم العالي وطلبة الجامعات العراقية كون ان المادة تضمنت اساءة وتشهير صريح بالطبقة الطلابية العراقية".

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