اجتماع امني موسع شرق الانبار

2020/02/20 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية والجيش لمناقشة التنسيق والعمل المشترك.

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