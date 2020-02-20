الفخفاخ يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

2020/02/20 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ ، تشكيلة الحكومة الجديدة، التي قدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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