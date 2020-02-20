تحالف القوى: وزارات السنّة من استحقاقنا ونرفض اسنادها إلى موظفين من الدرجتين الثانية أو الثالثة

2020/02/20 | 00:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع سقوطا قريبا لحكومة علاوي نتيجة صراع محتمل بين الكتل التي تدعمه..بغداد – وعد الشمري: شنَّ تحالف القوى العراقية، أمس الأربعاء، هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، مؤكداً احقيته بـ “وزارات المكوّن السني”، رافضاً اسنادها إلى من اسماهم “موظفين في مؤسسات الدولة”، متوقّعاً سقوطاً قريباً للحكومة بعد تخلي الكتل الشيعية عنها؛ ...

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