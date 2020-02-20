خبير قانوني : عبدالمهدي منتهي الصلاحية ولا يحق له طلب حل البرلمان

2020/02/20 | 00:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تفسير تهديده باللجوء الى الخيار الدستوري بغداد – الصباح الجديد: فسر الخبير القانوني طارق حرب ، ما لوح به رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، في رسالته امس الاربعاء الى مجلس النواب باللجوء الى الخيار الدستوري تجاه البرلمان في حال تأخر تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد الثاني من ...

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