شرطة ديالى تطالب أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل اسمائها لديها

2020/02/20 | 00:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إجراء أمني غير مسبوق على مستوى البلاد بغداد – الصباح الجديد: دعت قيادة شرطة ديالى في إجراء أمني غير مسبوق على مستوى البلاد، وعبر بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي – صفحات الفيس بوك الإخبارية، مراجعة قسم العلاقات والاعلام في مقر القيادة لغرض تسجيل أسماء صفحاتهم وابداء ...

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