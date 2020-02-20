العثور على مقبرة جماعية لضحايا “داعش” في نينوى

2020/02/20 | 01:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق مرّة أخرى، يتم العثور على مقبرة جماعية لأُناس كان قد قتلهم #داعش إبّان سيطرته على مدينة #الموصل في #العراق في الفترة المحصورة بين 2014 و 2017.[…]

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