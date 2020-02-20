اليوم.. يمر توقيت على البشرية لن يتكرر مرة اخرى

2020/02/20 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيش مساء اليوم الخميس، حدثاً لن تتكرر على البشرية مرة أخرى.حيث سيكون في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة وعشرون ثانية من مساء يوم غد المصادف 20 شباط سيكون الوقت على النحو التالي: 20:20:20 20/02/2020 وهذا الوقت لن يتكرر مرة أخرى.انتهى..م.ر

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