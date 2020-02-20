شركات الطيران الاجنبية تستأنف رحلاتها الجوية عبر الاجواء الايرانية

2020/02/20 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران “سياوش امير مكري”، امس الاربعاء، ان “شركات الطيران الاجنبية بدأت في استئناف رحلاتها باستخدام الاجواء الايرانية”.وقال امير مكري، على هامش مراسم توديع المدير العام لشركة مطارات هرمزغان (جنوب) : ان هذه الشركات بدات اجراءاتها للعودة الى الاجواء الايرانية بعد قرارها السابق في تخفيض عدد رحلاتها […]

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