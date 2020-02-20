مانشستر سيتي يهزم وست هام بثنائية في الدوري الانكليزي

2020/02/20 | 01:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وست هام بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية السيتي كل من رودريجو (30) وكيفين دي بروين (62).

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز الـ18.

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