2020/02/20 | 01:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة لاري تيسلر مبتكر تقنية النسخ واللصق في الحاسوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 01:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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