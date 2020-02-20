لايزبج يفاجئ الجميع ويعود بفوز من ارض توتنهام

2020/02/20 | 01:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استغل لايبزيج إصابات مضيفه توتنهام، ليتغلب عليه 1-0 مساء الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ويتقابل الفريقان مجددا في العاشر من آذار/مارس المقبل في ألمانيا، حيث يتطلع الفريق الألماني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وخاض توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، اللقاء في غياب مجموعة كبيرة من لاعبيه، لا سيما من الناحية الهجومية، حيث افتقد لخدمات الثنائي هاري كين وسون هيونج مين.

واعتمد درب لايبزيج جوليان ناجليسمان، عل طريقة اللعب 4-2-2-2، فوقف لوكاس كلوسترمان إلى جانب مارسيل هالستنبرج في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين أنجيلينيوونوردي كوميلي، وتناول إيثان أمبادو وكونراد لايمر على حماية الخلف، فيما حاول كريستوفر نكونكو ومارسيال سابيتزر، إسناد ثنائي الهجوم المكون من تيمو فيرنر وباتريك شيك.





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