اتالانتا يقسو على فالنسيا ويقترب من ربع نهائي ابطال اوروبا

2020/02/20 | 01:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق أتالانتا فوزًا عريضًا على ضيفه فالنسيا، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب سان سيرو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف أتالانتا هانز هاتيبور "ثنائية"، جوسيب إيليشيش وريمو فريلير في الدقائق 16، 42، 57 و63، بينما سجل دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن يحل أتالانتا ضيفًا على فالنسيا، في 10 مارس المقبل، في لقاء الإياب بملعب ميستايا.

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