أطباء يكشفون عن مقترحات لكيفية تناول هذا “الأسبرين” بصورة صحيحة

2020/02/20 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء الطب في الولايات المتحدة برئاسة الدكتور، تشارلز هينكينز، عن الخصائص الوقائية للأسبيرين لمرضى القلب والأوعية الدموية، مقترحات لكيفية تناول هذا العقار.وذكرت مجلة American Journal of Medicine، بأن “الأطباء يؤكدون على أن الأسبيرين يفيد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن بهدف الوقاية الأولية من هذه الأمراض، يجب تناوله بحذر لتحقيق أكبر فائدة، […]

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