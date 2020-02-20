الرئاسة الجزائرية تقرر تخليد تاريخ الحراك باعتباره “يوما وطنيا”

2020/02/20 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس الاربعاء، إعلان تاريخ 22 شباط/فبراير الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك “يوما وطنيا” تقام فيه الاحتفالات الرسمية، بحسب ما اعلنت الرئاسة الجزائرية عبر التلفزيون الحكومي.وذكر التلفزيون الجزائري انه “قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك، إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة […]

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