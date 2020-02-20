الحشد والقوات الامنية يعقدان اجتماعا أمنيا موسع شرقي الانبار

2020/02/20 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية والجيش لمناقشة التنسيق والعمل المشترك.وذكرت هيئة الحشد في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بتوجيه مباشر من قائد العمليات طاهر الخاقاني عقد في مقر قيادة عمليات شرق الانبار اجتماعا ضم القوات الأمنية كافة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة […]

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