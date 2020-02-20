مازن الحسوني - هل هذا المنطق بالتفكير مفيد للحزب؟

2020/02/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني كتب حسين النجار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بتاريخ 15-2-2020 مقالة بطريق الشعب بعنوان (خارج النسق...أمور تضر الأنتفاضة قبل غيرها).-لأن صاحب المقالة شخص غير عادي بالحزب فبالتالي ما كتبه يعكس جزء من تفكير بعض القياديين بالحزب ولهذا وجب التمعن جيدأ بما كتبه .*لا أود الخوض في قضية تكوين تحالف سائرون والأعتراضات عليه من داخل الحزب وخارجه ،ولا حتى نتائج هذا التحالف الذي لم تزكي الأ......

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