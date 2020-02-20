2020/02/20 | 02:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف- الزمان خرجت مئات النساء الاربعاء في تظاهرة نسوية هي الأولى في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، جنوب بغداد، للدفاع عن دورهن وتأكيد حقوقهن بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المطالبة باصلاحات سياسية شاملة وانطلقت منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء النجف يتظاهرن:لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء النجف يتظاهرن:لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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