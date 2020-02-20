نساء النجف يتظاهرن:لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار

2020/02/20 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف‭- ‬الزمان‭ ‬ خرجت‭ ‬مئات‭ ‬النساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬نسوية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النجف‭ ‬المقدسة‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة،‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬دورهن‭ ‬وتأكيد‭ ‬حقوقهن‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬المطالبة‭ ‬باصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬وانطلقت‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭.‬وتشهد‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬الجنوب‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر،‭ ‬تظاهرات‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ […]

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