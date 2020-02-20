موسكو تحذر تركيا من الهجوم وترفض في الأمم المتحدة إعلان وقف النار في سوريا

2020/02/20 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬رفضت‭ ‬روسيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬يتبنى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬اعلانا‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الانساني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬فرنسا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭.‬ وصرح‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكولا‭ ‬دو‭ ‬ريفيير‭ ‬للصحافيين‭ ‬اثر‭ ‬اجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬للمجلس‭ ‬تخلله‭ ‬توتر‭ ‬حاد‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬قالت‭ ‬كلا‮»‬،‭ […]

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