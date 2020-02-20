اوكسفام تعلن مقتل اثنين من موظفيها في سوريا

2020/02/20 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-‬الزمان‭ ‬‭ ‬قتل‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬منظمة‭ ‬اوكسفام‭ ‬الخيرية‭ ‬وأصيب‭ ‬متطوع‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سيارتهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬بريطانيا‭.‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2,00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬درعا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬ان‭ ‬القتيلين‭ ‬هما‭ ‬وسام‭ ‬هزيم‭ ‬مسؤول‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬اوكسفام‭ ‬الجنوبي،‭ ‬والسائق‭ ‬عادل‭ ‬الحلبي‭.‬والقتيلان‭ […]

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