الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 2029 حالة

2020/02/20 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد وفيات فايروس كورونا الى 2029 حالة.

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