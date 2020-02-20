قتلى وجرحى باطلاق نار في المانيا

2020/02/20 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام ألمانية، إن حادث إطلاق نار وقع في مدينة "هاناو" غربي المانيا ، أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

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