مايكروسوفت تقر بمشكلة خطيرة في ويندوز 10

2020/02/20 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتُشف مؤخرا أن آخر تحديث لنظام التشغيل "ويندوز 10" كان بطريقة ما يحذف ملفات المستخدمين.والتحديث مطروح على الإنترنت لأكثر من أسبوع الآن، والغريب أن مايكروسوفت لم تقر رسميا بالمشكلة، لكنها فعلت ذلك بشكل غير رسمي، وأعلنت أيضا أنها وجدت حلا للمشكلة.

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