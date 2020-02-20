ميسي يحدد منافسي برشلونة في دوري الأبطال

2020/02/20 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، أنه لم يتفاجأ من انتصار أتلتيكو مدريد (1-0)، على ليفربول بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مُشيرًا إلى أنه كان يتوقع عقب القرعة عبور الروخيبلانكوس على حساب الريدز.

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