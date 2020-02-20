2020/02/20 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نزار_حمود الأوهام القاتلة !الوهم الأول : أمة عربية واحدة للوهم تعاريف مختلفة ومتنوعة .بعضها يحمل أبعاداً فلسفية وبعضها الآخر يميل للتوصيف العلمي الفيزيولوجي الحسي.ويبدو صحيحاً تماماً بالنسبة لي أن نقول إن الوهم هو الحكم المغلوط أو المشوه على شيء ما أو حالة معينة.ويمكن أيضا ً القول إنه التصديق والإيمان بمظهر مخادع غير واقعي وغير معبر عن حقيقة الأشياء.كما يقدم قاموس اللغة الفرنسية المعروف لاروس تعر......

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