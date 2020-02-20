أوزبكستان تشن حملة أمنية على منظمة إرهابية دولية

2020/02/20 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقالت الإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية لطشقند، أمس الأربعاء، إن شرطة أوزبكستان ألقت القبض على 21 شخصا يشتبه أنهم على صلة بكتيبة التوحيد والجهاد، وهي منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا.وذكرت الوزارة في بيان أن الإرهابيين اعتقلوا بعد غارات استهدفت 18 موقعا في طشقند، عاصمة أوزبكستان.وأضاف البيان «وفقا لمعلومات الشرطة، فإن هؤلاء الرجال كانوا تحت التأثير الإيديولوجي لمواطن أوزبكي يدعى إيه شوديبيكوف، وقد ولد عام 1996 في طشقند وهو الآن عضو في المنظمة الإرهابية الدولية في سوريا».وذكر البيان «أنهم خططوا لتمويل الجماعة ثم الانضمام إليها لاحقا «، مضيفا أن الشرطة استولت على مواد تمثل أدلة، ويجري التحقيق في الأمر.وقد أعلنت المحكمة العليا في أوزبكستان، كتيبة التوحيد والجهاد، منظمة إرهابية في 2016.

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