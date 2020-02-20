«المكلف» و «المستقيل» يخاطبان البرلمان لتسهيل عمل الحكومة الجديدة

2020/02/20 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميوجه كل من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خطاباً إلى البرلمان، وفيما هدد الأول بعدم تحمل مسؤولية إدارة الحكومة بعد الثاني من آذار، طالب الأول بالتصويت على حكومته التي اعتبرها انتصاراً للمتظاهرين.ودعا رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل. وقال علاوي، في كلمة موجهة إلى الشعب، «إيها العراقيون..ان معركتكم التاريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية». وأضاف أن «هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته».ودعا علاوي مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى «عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط».وطالب النوا بـ»أن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح، واسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي».وبيّن، أنه «فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين».وتابع علاوي «لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل ايضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين واعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة».وأوضح «رسالتي الى الشباب..أن كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ، هنيئاً لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد اسستم لمرحلة جديدة في تأريخ العراق». وبيّن علاوي، «أود أن اطلب منكم رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة ان نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق باسم العراق في حال مُررت الحكومة واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات لا زالت تعمل من اجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد، ولكن مع هذا فأنا كلي ثقة بالنواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته و خاصة انهم مؤتمنون على العراق».إلى ذلك، هدد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بترك منصبه في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول الثاني من آذار المقبل.وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها لأعضاء مجلس النواب، إن من «غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات» بعد هذا التاريخ، مضيفا «لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يحل مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.وحذر عبد المهدي في رسالته من «خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة».وقال إن «عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد ثلاثة أشهر تقريبا من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر».وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجيدة في الأول من شباط لتشكيل حكومة تدير عملية انتخابات مبكرة.

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