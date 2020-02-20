النقل: شركات الطيران الاوروبية والاجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد

2020/02/20 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النقل ،الخميس، إنّ شركات الطيران الاوروبية والاجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد بعد الغاء توصية وكالة الاتحاد الاوروبي لأمن الطيران كون الاجواء العراقية الاكثر امناً واستقرارا.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنّ "اننا نحرص على أمن وسيادة الاجواء في العراق والمنطقة"، مشيرا الى ان "وزارة النقل حريصة على توفير افضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لاجوائنا واننا في طور فتح ممرات جوية جديدة وتقليل الفصل بين الطائرات لاستيعاب الزخم الكبير الحاصل للطائرات العابرة فوق سماء العراق".





واضاف ان " شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت ان تجدد كسب ثقة شركات الطيران الاوروبية ومعاودة تحليقها عبر الاجواء العراقية مجددا".

الجدير بالذكر ان شركات الطيران الهولندية والنرويجية سبق ان استأنفت رحلاتها في الاجواء العراقية مطلع الشهر الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن الطيران بالحذر من استخدام سماء العراق في 8 و11 من شهر كانون الثاني المنصرم عقب الاحداث الاخيرة في البلاد ومنطقة الشرق الاوسط، إلا ان وكالة الاتحاد الاوروبي لأمن الطيران تراجعت عن قرارها في 24 من الشهر نفسه بعد تقييم اخر للمعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية في الفضاء العراقي اثبت ان سماء العراق آمنة ومستقرة.

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