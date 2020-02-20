2020/02/20 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع إعلان إيران رسميا وفاة مواطنيْن في مستشفى بمدينة قم إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ورصد بعض الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في نفس المدنية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ (وسم) #اغلقوا_الحدود_مع_ايران وأصبح الأكثر تداولا خلال ساعات.

وطالب الناشطون والمغردون بإغلاق الحدود واتخاد الإجراءات الصحية المناسبة لفحص القادمين من إيران.

كما أطلق أهالي النجف دعوات للضغط على السلطات من أجل تعليق رحلات الطيران من وإلى إيران لتفادي نقل فيروس كورونا.

وعلق بعض الناشطين على النظام الصحي في العراق، معتبرين أنه غير مؤهل لكشف الحالات المرضية والتعامل معها.

ناشطون كثر علقوا كذلك على قرار وزير الداخلية العراقي السماح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد من دون تأشيرة ولمدة ثلاثة أشهر، وخصوصا في وقت ينتشر كورونا في قم.

وبعضهم كذلك نصح ببعض الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالمرض.

وكانت السلطات الإيرانية أخلت مستشفى فرقاني في مدينة قُم، فجر الخميس، بواسطة عشرات من رجال الإنقاذ وعدد من سيارات الإسعاف، بعد ساعات من إعلان وفاة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

​وكان رئيس جامعة قُم للعلوم الطبية قد أعلن قبل ساعات من ذلك، تخصيص مستشفيَي كامكار وفرقاني في قُم للحجر الصحي، على أن يتم نقل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إليهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا في قم.. عراقيون: #اغلقوا_الحدود_مع_ايران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا في قم.. عراقيون: #اغلقوا_الحدود_مع_ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).